СМИ сообщают об улучшении состояния Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая по сообщениям СМИ находилась в больнице в состоянии комы, пришла в сознании и дышит самостоятельно. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Официальных данных о состоянии актрисы нет. Родственники Заворотнюк отказываются от комментариев.