СМИ сообщают об улучшении состояния Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая по сообщениям СМИ находилась в больнице в состоянии комы, пришла в сознании и дышит самостоятельно. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Официальных данных о состоянии актрисы нет. Родственники Заворотнюк отказываются от комментариев.
Ранее сообщалось, что у Заворотнюк был диагностирован рак мозга. 13 сентября стало известно, что Заворотнюк положили в реанимацию одной из столичных больниц в крайне тяжёлом состоянии. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, что также вызвало осложнения, в том числе, пневмонию.
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что ни в одной стране нет возможности выявлять опухоль мозга на самых ранних стадиях.
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