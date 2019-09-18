СМИ сообщают об улучшении состояния Заворотнюк

18 сентября21:15

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая по сообщениям СМИ находилась в больнице в состоянии комы, пришла в сознании и дышит самостоятельно. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Официальных данных о состоянии актрисы нет. Родственники Заворотнюк отказываются от комментариев.

Нейрохихург дал прогноз по состоянию Заворотнюк

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк был диагностирован рак мозга. 13 сентября стало известно, что Заворотнюк положили в реанимацию одной из столичных больниц в крайне тяжёлом состоянии. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, что также вызвало осложнения, в том числе, пневмонию.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что ни в одной стране нет возможности выявлять опухоль мозга на самых ранних стадиях.


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Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
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