«По России задолженность по ипотечным кредитам физических лиц составляет порядка 20 трлн рублей, из них на Дальний Восток приходятся 1,4 трлн рублей (то есть 7% рынка). Не скажу, что это мало, но и не какая-то сильно значимая величина, к тому же предложение там небольшое по сравнению с другими регионами. Важно понимать, что при этом учитывается не только вторичный рынок, но и новостройки. Для сравнения — в одной только Москве задолженность вдвое больше, чем на всем Дальнем Востоке», — сказал Лопатин.

Собеседник НСН добавил, что москвичи не будут инвестировать в жилье в Дальневосточном федеральном округе, чтобы сдавать его местным жителям.

«Крайне маловероятно, что это как-то повлияет в целом на ипотечный рынок. Дальний Восток слишком далеко расположен от европейской части России, к тому же в регионе слишком маленький ипотечный портфель. Дальневосточная ипотека под 2% годовых была введена уже довольно давно, и незаметно, чтобы портефель рос быстрее, чем в среднем по стране», — подытожил он.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что льготной ипотекой часто пользовались «все подряд», покупая однушки и студии в качестве инвестиционного жилья, что привело к серьезному росту цен в крупных городах, поэтому необходимо установить минимальный метраж квартиры, которую можно будет купить по льготе.

