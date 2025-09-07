Россиянам объяснили, почему новая ипотека на Дальнем Востоке не будет популярной
Массовых инвестиций от москвичей в жилье на вторичном рынке на Дальнем Востоке ждать не приходится из-за слишком сильной удаленности регионов, сказал НСН Егор Лопатин.
Ипотечное кредитование не пользуется популярностью на Дальнем Востоке, к тому же там относительно небольшое предложение жилья по сравнению с другими регионами, поэтому новый вид льготной ипотеки для многодетных семей региона не увеличит ипотечный портфель. Об этом НСН заявил старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин.
Дальневосточную ипотеку на вторичное жилье введут для многодетных семей до конца 2025 года, сообщил глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщило РИА Новости. Отмечается, что ставка по новой ипотеке составит 2%. По словам Лопатина, ипотечные кредиты не пользуются популярностью на Дальнем Востоке.
«По России задолженность по ипотечным кредитам физических лиц составляет порядка 20 трлн рублей, из них на Дальний Восток приходятся 1,4 трлн рублей (то есть 7% рынка). Не скажу, что это мало, но и не какая-то сильно значимая величина, к тому же предложение там небольшое по сравнению с другими регионами. Важно понимать, что при этом учитывается не только вторичный рынок, но и новостройки. Для сравнения — в одной только Москве задолженность вдвое больше, чем на всем Дальнем Востоке», — сказал Лопатин.
Собеседник НСН добавил, что москвичи не будут инвестировать в жилье в Дальневосточном федеральном округе, чтобы сдавать его местным жителям.
«Крайне маловероятно, что это как-то повлияет в целом на ипотечный рынок. Дальний Восток слишком далеко расположен от европейской части России, к тому же в регионе слишком маленький ипотечный портфель. Дальневосточная ипотека под 2% годовых была введена уже довольно давно, и незаметно, чтобы портефель рос быстрее, чем в среднем по стране», — подытожил он.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что льготной ипотекой часто пользовались «все подряд», покупая однушки и студии в качестве инвестиционного жилья, что привело к серьезному росту цен в крупных городах, поэтому необходимо установить минимальный метраж квартиры, которую можно будет купить по льготе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В российском посольстве обвинили шведские власти в нападении на дипмиссию
- Патрушев: «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов
- Россиянам объяснили, почему новая ипотека на Дальнем Востоке не будет популярной
- Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время футбольного матча
- Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тысяч рублей
- Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве
- Места больше нет? Почему западные бренды не спешат обратно в Россию
- Минобороны России сообщило об ударе по объектам ВПК Украины в Киеве
- В центре Челябинска водитель автобуса въехала в троллейбус
- «Покровителя интернета» Карло Акутиса причислят к лику святых 7 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru