Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время футбольного матча
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в благотворительном футбольном матче, организованном в поддержку фонда Константина Хабенского, который помогает детям и взрослым с опухолями головного мозга. В ходе игры она получила травму — сильный удар мячом по животу.
В мероприятии также участвовал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.
Медведева получила удар во время первого тайма и была вынуждена покинуть поле, но осталась на трибунах.
Позже в соцсетях появилось видео, на котором 25-летняя спортсменка, держась за живот, с юмором продемонстрировала зрителям последствия — заметный синяк, который назвала в шутку «малиновым пузом».
Матч завершился вничью — 8:8, а по его итогам удалось собрать 5 миллионов рублей.
Ранее Медведева сообщила о планах создать свой благотворительный проект, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
