Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время футбольного матча

В мероприятии также участвовал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Медведева получила удар во время первого тайма и была вынуждена покинуть поле, но осталась на трибунах.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором 25-летняя спортсменка, держась за живот, с юмором продемонстрировала зрителям последствия — заметный синяк, который назвала в шутку «малиновым пузом».

Матч завершился вничью — 8:8, а по его итогам удалось собрать 5 миллионов рублей.

Ранее Медведева сообщила о планах создать свой благотворительный проект, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».