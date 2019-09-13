Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Об этом сообщает тelegram-канал Mash. Отмечается, что актриса находится в крайне тяжелом состоянии. Как отмечают «Дни.ру», звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» попала в больницу больше двух недель назад. А сегодня её состояние ухудшилось – Заворотнюк перевели в реанимацию.

Ранее некоторые СМИ писали, что артистка лечилась у специалистов в Европе, в частности, в Польше. Но они не смогли оказать ей необходимую медицинскую помощь. Также сообщалось, что в конце лета Анастасия Заворотнюк отменила спектакли в театре и уже давно не появляется на светских мероприятиях по причине того, что артистка якобы борется с раком.