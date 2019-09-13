Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Об этом сообщает тelegram-канал Mash. Отмечается, что актриса находится в крайне тяжелом состоянии. Как отмечают «Дни.ру», звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» попала в больницу больше двух недель назад. А сегодня её состояние ухудшилось – Заворотнюк перевели в реанимацию.
Ранее некоторые СМИ писали, что артистка лечилась у специалистов в Европе, в частности, в Польше. Но они не смогли оказать ей необходимую медицинскую помощь. Также сообщалось, что в конце лета Анастасия Заворотнюк отменила спектакли в театре и уже давно не появляется на светских мероприятиях по причине того, что артистка якобы борется с раком.
Ранее НСН писала, что признать банкротом актрису Анастасию Заворотнюк требует «Русский ипотечный банк». Как сообщает Ura.ru, иск по этому вопросу банк подал в Арбитражный суд Москвы. Банк заявляет, что актриса имеет задолженность по ипотечным платежам в размере 537 043 долларов.
В прошлом году банк подавал иск к актрисе в связи с неисполнением долговых обязательств, но столкнулся со встречным иском со стороны Заворотнюк. По решению суда иск актрисы не был удовлетворен, в этом году банк инициировал процедуру признания должницы банкротом.
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