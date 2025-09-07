Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве
Более 40 тысяч человек приняли участие в общемосковском крестном ходе, прошедшем в воскресенье, 7 сентября в день празднования Собора Московских святых. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.
По его словам, впервые за многие десятилетия состоялся всероссийский крестный ход под предводительством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По предварительным подсчётам, в шествии приняли участие свыше 40 тысяч человек.
Участники торжественного шествия прошли около 6 км по центру Москвы, начав путь у храма Христа Спасителя и завершив его у стен Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
