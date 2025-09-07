В российском посольстве обвинили шведские власти в нападении на дипмиссию
За последствия атаки беспилотниками российского посольства в Швеции отвечают шведские власти. Об этом сообщил Telegram-канал дипмиссии.
По словам представителей посольства, атаки на ведомство, а также на торговое представительство России в Стокгольме продолжаются больше года, однако полиция не выявила ни организаторов, ни исполнителей.
В посольстве упрекнули шведские власти в нежелании выполнять обязательства по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипмиссий. Отмечается, что это закреплено Венской конвенцией. Также уточняется, что по шведским законам над торговым представительством и посольством России установлена бесполетная зона.
Напомним, БПЛА атаковал здание посольства России в Швеции. Уточняется, что злоумышленники при помощи дрона сбросили пластиковый пакет с краской на здание российской дипмиссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
