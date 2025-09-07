Патрушев: «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов

По его мнению, речь однозначно идёт о диверсионном акте, проведённом на крайне высоком уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — задача и без того сложная, особенно если требуется выполнить её максимально скрытно, без привлечения специализированного судна. В случае с «Северными потоками», по оценке Патрушева, операцию, вероятно, проводили именно такие высококвалифицированные специалисты.

Он также подчеркнул, что далеко не каждая армия или спецслужба в мире располагает подводными диверсантами, способными столь точно и незаметно реализовать подобную операцию.

В качестве одного из возможных исполнителей Патрушев назвал британскую Специальную лодочную службу (SBS), отметив при этом, что накануне инцидента в этом районе Балтики проходили учения ВМС НАТО — обстоятельство, на которое, по его словам, сейчас предпочитают не обращать внимания.

Ранее Патрушев обвинил Британию в попытке сорвать переговоры с США по Украине.