Патрушев: «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов
Подрыв газопроводов «Северный поток–1» и «Северный поток–2» был совершён высокопрофессиональной группой диверсантов, обладающих значительным опытом работы на больших глубинах и в сложных гидрологических условиях Балтийского моря. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.
По его мнению, речь однозначно идёт о диверсионном акте, проведённом на крайне высоком уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — задача и без того сложная, особенно если требуется выполнить её максимально скрытно, без привлечения специализированного судна. В случае с «Северными потоками», по оценке Патрушева, операцию, вероятно, проводили именно такие высококвалифицированные специалисты.
Он также подчеркнул, что далеко не каждая армия или спецслужба в мире располагает подводными диверсантами, способными столь точно и незаметно реализовать подобную операцию.
В качестве одного из возможных исполнителей Патрушев назвал британскую Специальную лодочную службу (SBS), отметив при этом, что накануне инцидента в этом районе Балтики проходили учения ВМС НАТО — обстоятельство, на которое, по его словам, сейчас предпочитают не обращать внимания.
Ранее Патрушев обвинил Британию в попытке сорвать переговоры с США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
