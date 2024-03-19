СМИ: Регина Тодоренко получила российское гражданство

По данным Telegram-канала Shot, основанием для получения российского гражданства стал брак Тодоренко с гражданином РФ Владом Топаловым, а также непрерывное проживание в России.

Тодоренко родилась в Одессе Свою карьеру она начинала на Украине, однако в 2014 году попробовала себя в роли ведущей проекта «Орел и решка», благодаря чему и стала известна. После этого Тодоренко решила развивать свою карьеру именно в России.

Сейчас на российском ТВ выходит два шоу с Тодоренко: «Маска» на НТВ и «Новая Фабрика звезд» на ТНТ.

Ранее российское гражданство получила певица Любовь Успенская, напоминает «Радиоточка НСН».

