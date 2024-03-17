Певица Любовь Успенская получила российское гражданство

«Да, она получила российское гражданство». - подтвердил он.

Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Основную концертную деятельность певица вела в России, однако была гражданкой США.

Ранее СМИ сообщали, что автор песни «По полюшку» композитор Наталья Лапина готовит судебный иск против Успенской. Певицу обвинили в нарушении авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке, передает «Радиоточка НСН».

