Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская стала гражданкой России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на концертного директора певицы Александра Дугина.
«Да, она получила российское гражданство». - подтвердил он.
Успенская родилась в Киеве в 1954 году. Основную концертную деятельность певица вела в России, однако была гражданкой США.
Ранее СМИ сообщали, что автор песни «По полюшку» композитор Наталья Лапина готовит судебный иск против Успенской. Певицу обвинили в нарушении авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru