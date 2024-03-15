«Охота на ведьм»: Продюсер группы «Мираж» призвал прекратить травлю Лорак

Собеседник НСН предположил, что подача заявления на получение российского гражданства может свидетельствовать о том, что певица выбрала сторону, однако все не так однозначно.

«Это серьезное публичное решение, его можно считать показателем выбора страны. Но, к сожалению, у нас много известных людей, которые имеют гражданство нескольких стран. Еще есть понятие «человек мира». Сколько было ситуаций, когда неожиданно выплывало наличие паспорта третьих стран, причем в самый неподходящий момент. С одной стороны, подача заявления о гражданстве – серьезное решение. С другой стороны, кто знает...» - заключил продюсер.

Ранее сегодня глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что к Ани Лорак нет претензий со стороны спецслужб. «В отношении Ани Лорак прошли все проверки. Практически все службы нам подтвердили, что к ней вопросов нет никаких. Мы просили проверить ее на финансирование ВСУ и так далее», - сообщил он в беседе с NEWS.ru.

