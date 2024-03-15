«Охота на ведьм»: Продюсер группы «Мираж» призвал прекратить травлю Лорак
Отсутствие официальных подтверждений лишает возможности делать однозначные выводы о позиции Ани Лорак по спецоперации, сказал НСН продюсер Сергей Лавров.
Подтверждений поддержки ВСУ со стороны певицы Ани Лорак нет, вместе с тем сложно интерпретировать подачу заявления на получение российского гражданства, как однозначный выбор стороны конфликта, заявил НСН продюсер группы «Мираж» Сергей Лавров.
Исполнительница Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки. Ранее в нескольких регионах РФ отменили выступления певицы из-за возможной поддержки Украины. Лавров призвал перестать гоняться за ведьмами, поскольку информация о том, что артистка поддержала ВСУ, официально не подтверждена.
«Чтобы четко разбираться в этом вопросе, надо понимать, какие документы она подписывала, чтобы мы не гонялись за ведьмами. Многие вещи пока недоказуемы, я не видел того, что подтверждает ту или иную версию. Все это больше напоминает байки – кто-то что-то сказал. А как на самом деле? Я привык верить документам», - сказал он.
Собеседник НСН предположил, что подача заявления на получение российского гражданства может свидетельствовать о том, что певица выбрала сторону, однако все не так однозначно.
«Это серьезное публичное решение, его можно считать показателем выбора страны. Но, к сожалению, у нас много известных людей, которые имеют гражданство нескольких стран. Еще есть понятие «человек мира». Сколько было ситуаций, когда неожиданно выплывало наличие паспорта третьих стран, причем в самый неподходящий момент. С одной стороны, подача заявления о гражданстве – серьезное решение. С другой стороны, кто знает...» - заключил продюсер.
Ранее сегодня глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что к Ани Лорак нет претензий со стороны спецслужб. «В отношении Ани Лорак прошли все проверки. Практически все службы нам подтвердили, что к ней вопросов нет никаких. Мы просили проверить ее на финансирование ВСУ и так далее», - сообщил он в беседе с NEWS.ru.
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