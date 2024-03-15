«Охота на ведьм»: Продюсер группы «Мираж» призвал прекратить травлю Лорак

Отсутствие официальных подтверждений лишает возможности делать однозначные выводы о позиции Ани Лорак по спецоперации, сказал НСН продюсер Сергей Лавров.

Подтверждений поддержки ВСУ со стороны певицы Ани Лорак нет, вместе с тем сложно интерпретировать подачу заявления на получение российского гражданства, как однозначный выбор стороны конфликта, заявил НСН продюсер группы «Мираж» Сергей Лавров.

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Исполнительница Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки. Ранее в нескольких регионах РФ отменили выступления певицы из-за возможной поддержки Украины. Лавров призвал перестать гоняться за ведьмами, поскольку информация о том, что артистка поддержала ВСУ, официально не подтверждена.

«Чтобы четко разбираться в этом вопросе, надо понимать, какие документы она подписывала, чтобы мы не гонялись за ведьмами. Многие вещи пока недоказуемы, я не видел того, что подтверждает ту или иную версию. Все это больше напоминает байки – кто-то что-то сказал. А как на самом деле? Я привык верить документам», - сказал он.

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Собеседник НСН предположил, что подача заявления на получение российского гражданства может свидетельствовать о том, что певица выбрала сторону, однако все не так однозначно.

«Это серьезное публичное решение, его можно считать показателем выбора страны. Но, к сожалению, у нас много известных людей, которые имеют гражданство нескольких стран. Еще есть понятие «человек мира». Сколько было ситуаций, когда неожиданно выплывало наличие паспорта третьих стран, причем в самый неподходящий момент. С одной стороны, подача заявления о гражданстве – серьезное решение. С другой стороны, кто знает...» - заключил продюсер.

Ранее сегодня глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что к Ани Лорак нет претензий со стороны спецслужб. «В отношении Ани Лорак прошли все проверки. Практически все службы нам подтвердили, что к ней вопросов нет никаких. Мы просили проверить ее на финансирование ВСУ и так далее», - сообщил он в беседе с NEWS.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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