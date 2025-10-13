Над Россией за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника

«В период с 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября... перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указано в заявлении.

Так, 40 БПЛА сбили над Крымом, 26 – над Астраханской областью, 19 – над водами Черного моря, 14 – над Ростовской областью. Еще два дрона уничтожили над Азовским морем, по одному – в Белгородской области и Калмыкии.

Ранее в Белой Калитве Ростовской области украинский БПЛА упал на частный жилой дом, два человека пострадали, пишет Ura.ru.

