Над Россией за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали 103 беспилотника ВСУ над пятью регионами России и двумя морями. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября... перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указано в заявлении.
Так, 40 БПЛА сбили над Крымом, 26 – над Астраханской областью, 19 – над водами Черного моря, 14 – над Ростовской областью. Еще два дрона уничтожили над Азовским морем, по одному – в Белгородской области и Калмыкии.
Ранее в Белой Калитве Ростовской области украинский БПЛА упал на частный жилой дом, два человека пострадали, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника
- Блиновская попросила суд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
- На нефтебазе в Феодосии начался пожар после атаки дронов ВСУ
- Находящийся под арестом генерал Кузнецов обратился к Путину
- СМИ: Кэти Перри встречается с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо
- Школьники в России стали чаще страдать анорексией и булимией
- В России растет доля проблемных кредитов на покупку квартир
- Россияне не могут привить детей от ветрянки из-за нехватки вакцин
- В Алчевске после взрыва загорелся многоквартирный дом
- Контролировать количество банковских карт россиян начнут с декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru