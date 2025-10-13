Блиновская попросила суд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
Блогер Елена Блиновская, осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, попросила Московский городской суд отсрочить исполнение ее наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Ранее столичный Савеловский суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии. Блогер подала апелляционную жалобу.
«Осужденная Блиновская Елена Олеговна... просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста», - указано в документах.
Отмечается, что фигурантка раскаялась в содеянном, ее изоляция от общества негативно отразится на психологическом состоянии и воспитании ее детей. У Блиновской трое сыновей 16 и 14 лет и пятилетняя дочь.
Также в апелляционной жалобе блогер просит изменить приговор, исключив из обвинения статью о легализации полученных преступным путем денег и два эпизода неправомерного оборота средств платежей.
Ранее адвокат Сергей Жорин допустил, что Елена Блиновская может выйти на свободу до конца года, подав ходатайство об условно-досрочном освобождении, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блиновская попросила суд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания
- На нефтебазе в Феодосии начался пожар после атаки дронов ВСУ
- Находящийся под арестом генерал Кузнецов обратился к Путину
- СМИ: Кэти Перри встречается с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо
- Школьники в России стали чаще страдать анорексией и булимией
- В России растет доля проблемных кредитов на покупку квартир
- Россияне не могут привить детей от ветрянки из-за нехватки вакцин
- В Алчевске после взрыва загорелся многоквартирный дом
- Контролировать количество банковских карт россиян начнут с декабря
- Дмитриев: Зеленский звонит Трампу так же активно, как поддерживал Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru