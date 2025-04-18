Дизайнер Кэти Перри подала в суд на певицу Кэти Перри

Австралийский дизайнер Кэти Перри подала в суд на американскую певицу Кэти Перри из-за нарушения прав на товарный знак. Об этом пишет The New York Times.

Австралийка запустила собственный бренд в 2006 году, в 2009-м добилась регистрации одного из товарных знаков. Поводом для обвинений в адрес артистки стали продажи сувенирной продукции в туре по Австралии.

Представители Перри-американки заявили, что связались с австралийским дизайнером еще в 2009 году, предложив заключить сделку, однако та отказалась. При этом дизайнер уверяет, что не получала таких предложений.

В 2023 году во время разбирательства суд поддержал Перри-австралийку, постановив, что певица не имела преимущественных прав на использование имени в продажах одежды. Через год на апелляции судьи заявили, что австралийский бренд не должны были регистрировать: певица Кэти Перри в это время уже была достаточно известна, и регистрация марки могла привести к путанице.

Дизайнер в поисках справедливости обратилась в Верховный суд Австралии. Инстанция выразила опасения, что принятое на апелляции решение создает опасный прецедент, и согласилась пересмотреть дело.

Между тем профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию США из-за планов пересмотреть финансирование учреждения на $9 млрд, пишет RT.

