Фильм «Август» возглавляет российский прокат третью неделю подряд

Военный триллер Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» вновь возглавил российский кинопрокат в прошедший уик-энд. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Картина стала лидером по итогам 9-12 октября и заработала 184 млн рублей. Фильм, в котором сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков, возглавляет кинопрокат третью неделю подряд.

Второй в рейтинге стала драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе». Картина рассказывает о советском гребце Юрии Тюкалове, пишет 360.ru. Проект с Глебом Калюжным в главной роли собрал 107,8 млн рублей.

Третье место в списке лидеров проката занимает лента Люка Бессона «Дракула». Готический фильм ужасов с Калебом Лэндри Джонсом и Зои Блю заработал 86,5 млн рублей.

Ранее фильм «Август» за 2-5 октября собрал в кинопрокате 190,8 млн рублей.

