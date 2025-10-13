Фильм «Август» возглавляет российский прокат третью неделю подряд
Военный триллер Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» вновь возглавил российский кинопрокат в прошедший уик-энд. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Картина стала лидером по итогам 9-12 октября и заработала 184 млн рублей. Фильм, в котором сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков, возглавляет кинопрокат третью неделю подряд.
Второй в рейтинге стала драма Артема Михалкова «Первый на Олимпе». Картина рассказывает о советском гребце Юрии Тюкалове, пишет 360.ru. Проект с Глебом Калюжным в главной роли собрал 107,8 млн рублей.
Третье место в списке лидеров проката занимает лента Люка Бессона «Дракула». Готический фильм ужасов с Калебом Лэндри Джонсом и Зои Блю заработал 86,5 млн рублей.
Ранее фильм «Август» за 2-5 октября собрал в кинопрокате 190,8 млн рублей.
