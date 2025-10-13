СМИ: Оборудование NASA приземлилось на парашюте на поле в Техасе

Научное оборудование американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приземлилось на пшеничном поле в Техасе. Об этом сообщает канал ABC News.

Как сообщили очевидцы, на поле оказался квадратный объект, обклеенный стикерами с логотипом ведомства. Оборудование приземлилось на парашюте.

По данным офиса местного шерифа, NASA разыскивает пропавшую технику. При этом управление не стало комментировать ситуацию.

Ранее корабль NASA Cygnus XL, один из самых больших космических грузовиков мира, заглох на пути к Международной космической станции, напоминает РЕН ТВ.

