В России выступит американский певец Джейсон Деруло

Отмечается, что один из главных хитмейкеров нескольких поколений 26 сентября выступит на «ЦСКА Арене» в Москве, а 28 сентября его шоу состоится на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«Деруло везёт в Россию ослепительное шоу! Это и кристально чистый звук, полный live-бэнд, профессиональный балет, яркое визуальное оформление и спецэффекты», - говорится в сообщении.

В «SAY Agency» добавили, что довольно быстро договорились с представителями певца о концертах - переговоры длились всего полтора месяца.

Ранее фонде «Росконгресс» заявили, что в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2025 состоится концерт итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи), сообщает RT.

