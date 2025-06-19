В России выступит американский певец Джейсон Деруло
Американский певец Джейсон Деруло (Jason Derulo) в сентябре приедет с концертами в Россию. Об этом сообщает пресс-служба агентства SAY Agency.
Отмечается, что один из главных хитмейкеров нескольких поколений 26 сентября выступит на «ЦСКА Арене» в Москве, а 28 сентября его шоу состоится на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
«Деруло везёт в Россию ослепительное шоу! Это и кристально чистый звук, полный live-бэнд, профессиональный балет, яркое визуальное оформление и спецэффекты», - говорится в сообщении.
В «SAY Agency» добавили, что довольно быстро договорились с представителями певца о концертах - переговоры длились всего полтора месяца.
Ранее фонде «Росконгресс» заявили, что в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2025 состоится концерт итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи), сообщает RT.
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