«Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома
«Путешествие по России» теперь доступно каждому на официальном сайте Национального центра «Россия», сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о виртуальном формате тура. Миллионы пользователей по всему миру могут отправиться в онлайн-путешествие по РФ – от Калининграда до Камчатки. Цифровой проект реализован с помощью технологии панорамной съемки 360°, что создает эффект присутствия во время иммерсивной экскурсии по каждому из восьми российских федеральных округов.
Путешественники могут приближать объекты и смотреть интересующую их дополнительную информацию. Онлайн-путешествие доступно на официальном сайте Национального центра «Россия».
Национальный центр «Россия» поддержит курс на патриотизм в обществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
