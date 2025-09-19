СМИ: Дети Киркорова вернулись учиться в Россию после элитной школы в Дубае
Дети певца Филиппа Киркорова вернулись учиться в Россию после элитной школы в Дубае, сообщает Readovka.
Год в таком учебном заведении обходился в несколько миллионов рублей. 13-летние подростки учились в элитной швейцарской школе, где изучали английский, арабский и, по выбору, французский или немецкий. В семестр Киркоров платил за каждого ребенка по шесть млн рублей.
В сумму также входили проживание, питание, студенческая виза, книги, сборы на экзамены и прочее. Отдельно приходилось платить за медицинскую страховку и депозит на два обязательных внеклассных мероприятия – 226 тысяч рублей. Также для обучения требуется регистрационный взнос в 1,13 млн рублей. В какую школу в России пойдут дети певца теперь – пока неизвестно.
Ранее Киркорова призвали расстаться с часами Rolex, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
