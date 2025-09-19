В масле, твороге и кефире нашли растительные компоненты и говяжий жир
В России в составе творога, кефира и сливочного масла обнаружены растительные компоненты и говяжий жир, сообщают «Известия».
Фальсификат обнаружен в продукции «Внуковского масло-жирового комбината», «Велды», «Кубаньрус-Молока» и компании «Дары Молока». Их продают магазины «Доброцен», «Светофор», «Дикси», «Лента», «Магнит», Spar. Фальсификат также поставляется в детские сады, школы, колледжи, больницы. Московское общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу некачественных продуктов.
Молочная индустрия сложно окупается, а отсутствие государственной помощи может только ухудшить ситуацию и привести к росту цен, заявили НСН Дмитрий Матвеев и Константин Синецкий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В масле, твороге и кефире нашли растительные компоненты и говяжий жир
- Минфин закладывает в бюджет-2026 ключевую ставку 12-13%
- В России количество малоимущих может увеличиться на 100 тысяч человек
- СМИ: Дети Киркорова вернулись учиться в Россию после элитной школы в Дубае
- Разоблачивший Умерова журналист Дуган заявил, что недвижимость в США не оформлена на него
- В Рособрнадзоре указали, что школьная программа перегружена до 30%
- В Госдуме призвали перейти к гибкому регулированию включения отопления
- «Халяльные» фитнес-залы появились в Москве
- Жена Макрона намерена представить «научные» доказательства, что она женщина
- Гладков объяснил, почему не получается сбивать беспилотники у границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru