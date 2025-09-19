В масле, твороге и кефире нашли растительные компоненты и говяжий жир

В России в составе творога, кефира и сливочного масла обнаружены растительные компоненты и говяжий жир, сообщают «Известия».

«Где есть какао»: В отрасли назвали молочные продукты, которые подорожают к осени

Фальсификат обнаружен в продукции «Внуковского масло-жирового комбината», «Велды», «Кубаньрус-Молока» и компании «Дары Молока». Их продают магазины «Доброцен», «Светофор», «Дикси», «Лента», «Магнит», Spar. Фальсификат также поставляется в детские сады, школы, колледжи, больницы. Московское общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой запретить производство и продажу некачественных продуктов.

Молочная индустрия сложно окупается, а отсутствие государственной помощи может только ухудшить ситуацию и привести к росту цен, заявили НСН Дмитрий Матвеев и Константин Синецкий.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПродуктыФальсификатМолочная Продукция

Горячие новости

Все новости

партнеры