В России количество малоимущих может увеличиться на 100 тысяч человек

Это случится, если власти примут во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда, которые предложили учитывать «чистый» доход при назначении поддержки нуждающимся. Это приведет к увеличению количества получателей выплат на 10–20%.

В настоящее время малоимущими признаются те, чьи доходы ниже прожиточного минимума региона, однако сумма берется до вычета налогов. В результате часть семей, чья зарплата лишь формально выше из-за учета "грязных" доходов, лишается помощи. В случае поддержки инициативы количество получателей может вырасти на 10–20%.

Ранее в России предельно допустимую долю расходов для расчета субсидий на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг малоимущим гражданам предложили установить повсеместно в размере 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

