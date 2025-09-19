Разоблачивший Умерова журналист Дуган заявил, что недвижимость в США не оформлена на него

По его словам, объекты оформлены на родных, а счета были оформлены на подставную компанию. Политик потратил около $8 млн для приобретения своей недвижимости. «Есть несколько компаний, зарегистрированных на имя Умерова или его семьи. Есть финансовая компания, логистическая компания, гуманитарная компания...», - сказал журналист.

«Если взглянуть на их совокупность — это идеальный способ отмывать американские деньги, проходящие через Украину, и возвращать их в США без риска быть пойманным», — указал Дуган.

Украинский Центр противодействия коррупции обнаружил у его семьи три квартиры во Флориде, одну - в центре Нью-Йорка и четыре виллы возле Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

