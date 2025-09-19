Минфин закладывает в бюджет-2026 ключевую ставку 12-13%
Министерство финансов России при подготовке федерального бюджета на следующий год исходит из того, что ключевая ставка российского Центробанка будет в районе 12-13%, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.
По его словам, в документе регулятора об основных направлениях денежно-кредитной политики предусмотрено несколько сценариев. «Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным», — заявил министр. «Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п. В настоящее время регулятор постепенно снижает ставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
