Минфин закладывает в бюджет-2026 ключевую ставку 12-13%

По его словам, в документе регулятора об основных направлениях денежно-кредитной политики предусмотрено несколько сценариев. «Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным», — заявил министр. «Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п. В настоящее время регулятор постепенно снижает ставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

