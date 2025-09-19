Аксаков: Цифровой рубль эффективен и быстр, как оплата картой

Он оказался удачным. Речь идет о цифровом рубле. Депутат указал, что активно участвовал в реализации соответствующего закона, также став первым участником эксперимента. Сначала парламентарий сделал два благотворительных взноса в детские фонды, а после оплатил обед в одном детском кафе. «Всë прошло быстро и эффективно, как при оплате картой», отметил Аксаков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль такой же надежный, как обычный. По его словам, цифровая валюта абсолютно крепкая и не зависит от коммерческих банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

