Аксаков: Цифровой рубль эффективен и быстр, как оплата картой
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о первом опыте использования новой валюты в повседневной жизни, сообщают «Известия».
Он оказался удачным. Речь идет о цифровом рубле. Депутат указал, что активно участвовал в реализации соответствующего закона, также став первым участником эксперимента. Сначала парламентарий сделал два благотворительных взноса в детские фонды, а после оплатил обед в одном детском кафе. «Всë прошло быстро и эффективно, как при оплате картой», отметил Аксаков.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль такой же надежный, как обычный. По его словам, цифровая валюта абсолютно крепкая и не зависит от коммерческих банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксаков: Цифровой рубль эффективен и быстр, как оплата картой
- В масле, твороге и кефире нашли растительные компоненты и говяжий жир
- Минфин закладывает в бюджет-2026 ключевую ставку 12-13%
- В России количество малоимущих может увеличиться на 100 тысяч человек
- СМИ: Дети Киркорова вернулись учиться в Россию после элитной школы в Дубае
- Разоблачивший Умерова журналист Дуган заявил, что недвижимость в США не оформлена на него
- В Рособрнадзоре указали, что школьная программа перегружена до 30%
- В Госдуме призвали перейти к гибкому регулированию включения отопления
- «Халяльные» фитнес-залы появились в Москве
- Жена Макрона намерена представить «научные» доказательства, что она женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru