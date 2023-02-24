«Смесь живописности и тихой ярости»: Ученица Сокурова дебютировала на Берлинале с фильмом на чеченском

Мусаева родилась в Грозном в 1992 году, в конце 90-х вместе с семьей оставила родину, они жили в Ингушетии, Украине, Германии, Кабардино-Балкарии. Мусаева поступила в Кабардино-Балкарский государственный университет, где училась в знаменитой мастерской Александра Сокурова. По предложению Сокурова она вернулась в Чечню, чтобы снять там свой дебютный игровой фильм. Долго искала место для съемок, в качестве актрис пригласила обычных девушек из деревни, на которой в итоге и остановила свой выбор. По словам Мусаевой, она задумывала фильм как «коллекцию разных переживаний, фактов, судеб», вдохновленную личными историями членов семьи и друзей, а также многих женщин, которые ее окружали.

Производством занималась студия Ильи Стюарта Hype Studios в копродукции с фондом Сокурова и совместно с известной парижской компанией по производству и прокату кино Totem Films. В выпущенном к премьере заявлении Totem Films отмечается: «Кино Малики Мусаевой — это смесь живописности и тихой ярости. Мы гордимся тем, что сопровождаем ее в начале ее международного пути».

Что касается основной конкурсной программы, то по рейтингу международной критики, публикуемому в фестивальном выпуске журнала Screen, уже можно сделать выводы о том, какое кино понравилось прессе. С подавляющим преимуществом лидирует драма «Прошлые жизни» («Past Lives») американской кореянки Селин Сон. Это история о двух друзьях детства, которые расстались из-за эмиграции семьи героини в Северную Америку и спустя много лет встретились в Нью-Йорке. Не только и не столько повествование о несостоявшейся любви, сколько размышление об эмиграции, о новой жизни и об упущенных возможностях в жизни старой.