«Смесь живописности и тихой ярости»: Ученица Сокурова дебютировала на Берлинале с фильмом на чеченском
Между тем, в основной программе Берлинского кинофестиваля наметился фаворит, имеющий хорошие шансы растопить сердце жюри. Почему - рассказывает спецкор НСН Марина Латышева.
Продолжается Берлинский международный кинофестиваль. Во втором по значению конкурсе фестиваля «Встречи» показали фильм «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, ученицы Александра Сокурова.
«Клетка ищет птицу» - драма о жизни в селе на границы Чечни и Ингушетии. Ее главные героини — подруги, девушки, которые на пороге взрослой жизни раздумывают о будущем, ищут друг в друге помощь и поддержку, пусть желания у них разные. Это первый фильм на чеченском языке, оказавшийся в конкурсе Берлина. Он был принят очень тепло. Самое уважаемое американское издание о кино Variety написало, что Малика Мусаева с этим фильмом вошла в историю.
Мусаева родилась в Грозном в 1992 году, в конце 90-х вместе с семьей оставила родину, они жили в Ингушетии, Украине, Германии, Кабардино-Балкарии. Мусаева поступила в Кабардино-Балкарский государственный университет, где училась в знаменитой мастерской Александра Сокурова. По предложению Сокурова она вернулась в Чечню, чтобы снять там свой дебютный игровой фильм. Долго искала место для съемок, в качестве актрис пригласила обычных девушек из деревни, на которой в итоге и остановила свой выбор. По словам Мусаевой, она задумывала фильм как «коллекцию разных переживаний, фактов, судеб», вдохновленную личными историями членов семьи и друзей, а также многих женщин, которые ее окружали.
Производством занималась студия Ильи Стюарта Hype Studios в копродукции с фондом Сокурова и совместно с известной парижской компанией по производству и прокату кино Totem Films. В выпущенном к премьере заявлении Totem Films отмечается: «Кино Малики Мусаевой — это смесь живописности и тихой ярости. Мы гордимся тем, что сопровождаем ее в начале ее международного пути».
Что касается основной конкурсной программы, то по рейтингу международной критики, публикуемому в фестивальном выпуске журнала Screen, уже можно сделать выводы о том, какое кино понравилось прессе. С подавляющим преимуществом лидирует драма «Прошлые жизни» («Past Lives») американской кореянки Селин Сон. Это история о двух друзьях детства, которые расстались из-за эмиграции семьи героини в Северную Америку и спустя много лет встретились в Нью-Йорке. Не только и не столько повествование о несостоявшейся любви, сколько размышление об эмиграции, о новой жизни и об упущенных возможностях в жизни старой.
Фильм участвует в конкурсе Берлина, не являясь при этом мировой премьерой. Премьера была несколько недель назад на кинофестивале «Сандэнс», где его приняли с восторгом, проча ему оскаровские номинации. Теперь это кино стало и фаворитом Берлинале. За «Прошлыми жизнями» стоит компания А24, лидер современного независимого кино. В главных ролях Грета Ли (Стелла Бак из «Утреннего шоу» от Apple TV), Тео Ю (Виктор из «Лета» Кирилла Серебренникова) и Джон Магаро (известный театральный актер). Интересно, что Тео Ю снимался когда-то в фантастической антиутопии «Равные» («Equals»), а главную роль в «Равных» играла Кристен Стюарт, которая по стечению обстоятельств возглавляет жюри нынешнего Берлинале. Скажется ли это на решении жюри, можно будет узнать в субботу вечером, когда на торжественной церемонии будут подведены итоги фестиваля и вручены награды, в том числе главный приз фестиваля «Золотой медведь».
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