Новые люди: главные призы кинофестиваля «Сандэнс» достались дебютантам
В США завершился кинофестиваль независимого кино «Сандэнс». В этом году почти все его главные награды за игровое кино достались режиссерам-новичкам. Подробности - от спецкора НСН Марины Латышевой.
В самой престижной программе «Американская драма», в которой за награды соревнуются американские полнометражные игровые фильмы, гран-при жюри присудило дебюту постановщицы из Нью-Йорка Эй Ви Рокуэлл A Thousand and One, увлекательнейшему повествованию о жизни молодой женщины и ее сына в Нью-Йорке с начала 90-х до середины нулевых. Эта почти детективная история не только о том, как мать с сыном скрывались от властей годами, но и о самом городе, переживавшем в те времена масштабные перемены. Главную роль сыграла Тейяна Тейлор, известная певица, танцовщица и хореограф, начинавшая с клипов Бейонсе и Канье Уэста, а с 2015 года выпускающая собственные альбомы. Она уже снималась в кино, но именно нынешняя работа — ее первая полноценная главная роль.
В программе «Мировая драма» для фильмов, снятых в разных странах мира, приз жюри получил британский Scrapper, также первый полнометражный фильм для его режиссера Шарлотт Риган. Эта уроженка Лондона прославилась на ниве музыкального видео для местных рэперов. Ее первая короткометражка в свое время была номинирована на кинопремию Великобритании BAFTA. Потому ее первого полнометражного кино ждали, тем более, что недавно Screen, одно из главных мировых изданий о кино, включило ее в свой список потенциальных звезд кино будущего. Трагикомедия Scrapper рассказывает о 12-летней девочке, которая после смерти матери осталась одна, ухитрялась обманывать социальные службы и школу, промышляла кражей велосипедов, сама платила за квартиру и чувствовала себя неплохо, пока однажды на пороге дома не появился ее 30-летний отец, по сути такой же сорванец, как и она.
Приз зрительских симпатий в «Мировой драме» достался фильму Shayda об иранке, которая вместе с мужем и дочерью оказалась в Австралии и пытается развестись со своим жестоким мужем, пока он не увез ее и ее ребенка обратно в Иран. В главной роли известная актриса иранского происхождения Зара Эбрахими, в прошлом году получившая приз кинофестиваля в Каннах за игру в триллере Али Аббаси «Убийца «Святой паук» (этот триллер должен скоро выйти на российские экраны). Но снимала кино также дебютантка, Нура Ниасари, для которой это почти биографическая история, случившаяся когда-то с ней самой и с ее матерью.
И только обладатель приза зрительских симпатий в программе американского игрового кино снят уже опытным режиссером. «Персидская версия» тоже история про иранскую женщину и ее дочь, но только в этом случае мать и дочь живут в США, а сам фильм — красочный мюзикл. Его автор — Марьям Кешаварц, чьи работы уже получали награды мировых кинофестивалей и выпускались в прокат крупными компаниями.
Кинофестиваль «Сандэнс» проходил с 19 по 29 января в городке Парк-Сити, штат Юта. Основанный в середине 80-х голливудской звездой Робертом Рэдфордом, сегодня «Сандэнс» превратился в крупнейший киносмотр независимого кино всего мира.
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