Новые люди: главные призы кинофестиваля «Сандэнс» достались дебютантам

В программе «Мировая драма» для фильмов, снятых в разных странах мира, приз жюри получил британский Scrapper, также первый полнометражный фильм для его режиссера Шарлотт Риган. Эта уроженка Лондона прославилась на ниве музыкального видео для местных рэперов. Ее первая короткометражка в свое время была номинирована на кинопремию Великобритании BAFTA. Потому ее первого полнометражного кино ждали, тем более, что недавно Screen, одно из главных мировых изданий о кино, включило ее в свой список потенциальных звезд кино будущего. Трагикомедия Scrapper рассказывает о 12-летней девочке, которая после смерти матери осталась одна, ухитрялась обманывать социальные службы и школу, промышляла кражей велосипедов, сама платила за квартиру и чувствовала себя неплохо, пока однажды на пороге дома не появился ее 30-летний отец, по сути такой же сорванец, как и она.

Приз зрительских симпатий в «Мировой драме» достался фильму Shayda об иранке, которая вместе с мужем и дочерью оказалась в Австралии и пытается развестись со своим жестоким мужем, пока он не увез ее и ее ребенка обратно в Иран. В главной роли известная актриса иранского происхождения Зара Эбрахими, в прошлом году получившая приз кинофестиваля в Каннах за игру в триллере Али Аббаси «Убийца «Святой паук» (этот триллер должен скоро выйти на российские экраны). Но снимала кино также дебютантка, Нура Ниасари, для которой это почти биографическая история, случившаяся когда-то с ней самой и с ее матерью.