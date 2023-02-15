Берлинский кинофестиваль играет в политику с Зеленским
Российских фильмов нет в основной программе, но в отдельном конкурсе за приз поборется драма ученицы Сокурова, передает специальный корреспондент НСН Марина Латышева.
16 февраля в немецкой столице начинается Берлинский международный кинофестиваль. Российских фильмов в основном конкурсе нет. И все же Берлинале, как и большинство крупнейших фестивалей, тотальный бойкот российского кино не поддерживает.
Не так давно в расписании фестиваля появился важный конкурс «Встречи». Основная конкурсная программа является центральным событием Берлинале, «Форум» посвящен формальным экспериментам в киноискусстве, «Панорама» - особенно ярким фильмам, интересным широкой фестивальной публике. Ну а «Встречи», задуманные как контрапункт к основному конкурсу, как его дополнение - это платформа, которая продвигает эстетически смелые работы независимых режиссеров-новаторов. Именно тут за призы поборется драма «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Эта мастерская систематически открывает фестивальному миру новые российские имена — учениками Сокурова, «выстрелившими» на крупнейших фестивальных площадках, являются Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Владимир Битоков, Александр Золотухин. И вот теперь в Берлине состоится премьера дебютного фильма еще одной ученицы Сокурова.
Ее фильм — история о чеченках разного возраста, живущих в небольшом селе и ищущих свой путь в жизни, размышление о свободе и несвободе. Фильм совместного производства России и Франции снят на чеченском, родном языке Малики Мусаевой. А снимали его в селе на границе Ингушетии и Чечни, в ролях были задействованы местные жители.
За награды в основном конкурсе в этом году будут бороться в том числе новые фильмы европейских классиков Филиппа Гарреля, Маргарете фон Тротта и Кристофера Петцольда, а также мастера японского анимэ Макото Синкая. Откроет Берлинале драма Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка» о композиторе в творческом кризисе и в поисках вдохновения. В главных ролях Питер Динклейдж, Энн Хэтэуэй и Мариса Томей. В других программах покажут в том числе документальное кино о прославленном теннисисте Борисе Беккере, байопик Голды Меир, которую сыграла Хелен Миррен, драму Роберта Швентке «Сенека» с Джоном Малковичем в роли античного философа, очередной наверняка замечательный фильм Хона Сан-су (удивительно плодовитого южнокорейского режиссера, которого обожают кинофестивали).
Как обычно, анонсировано много фильмов о музыке. Самая важная премьера - «Kiss the Future» Ненада Чичина-Саина, документальное кино о том, как группа U2 как могла вмешалась в войну в Боснии. Летом 1993 года в их турне «Zoo TV» были включены интервью с жителями Сараево, которые рассказывали о войне и состоянии, в котором они живут. Боно обещал выступить в этом городе лично. И выступил перед более чем 45 тысячами местных фанатов, спустя четыре года, уже когда война закончилась. В коллективной памяти зрителей это шоу — доказательство того, что и посреди самых темных моментов человеческой истории музыка и искусство в целом могут быть актами не только надежды, но и бунта.
Также в программе специальных показов планируется показ документального байопика «Love to Love You, Donna Summer», история королевы диско, рассказанная с помощью богатого архива ранее не публиковавшихся видео и при участии членов ее семьи. Режиссер — Роджер Росс Уильямс, первый афроамериканец, получивший статуэтку «Оскар» за режиссуру. А в конкурсе «Панорама» покажут другое неигровое кино про еще одну знаменитую певицу: «Joan Baez I Am A Noise» титулованной документалистки Карен О`Коннор. Это история знаменитой американской фолк-исполнительницы, активистки и борца за гражданские права, рассказанная ей самой. 82-летняя Баэз говорит о дружбе с Мартином Лютером Кингом и романе с Бобом Диланом, о своих психологических трудностях и проблемах с наркотиками. В фильме переплетаются дневниковые записи и множество ранее не публиковавшихся архивных музыкальных материалов, интервью с героиней и закулисные моменты ее прощального тура в 2019 году.
Берлинале пользуется репутацией самого политически озабоченного из крупнейших кинофестивалей. Вот и в этом году задолго до старта фестиваля его руководство объявило о солидарности с Украиной и Ираном. По этому поводу в различных программах будут показывать украинское и иранское кино, в рамках фестивальных программ запланированы специальные мероприятия для поддержки киноиндустрий этих стран. Поэтому медийным событием нынешнего Берлинале, по замыслу организаторов, видимо, должен стать документальный фильм американского актера и режиссера Шона Пенна о Владимире Зеленском «Сверхдержава».
73-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в немецкой столице с 16 по 26 февраля. О том, кто получит его главные награды, станет известно в последний день на торжественной церемонии в Берлинском дворце фестивалей. Свое решение о том, кому достанутся Серебряные и Золотой Медведи, огласит международное жюри, которое в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Кристен Стюарт.
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