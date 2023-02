Берлинский кинофестиваль играет в политику с Зеленским

Как обычно, анонсировано много фильмов о музыке. Самая важная премьера - «Kiss the Future» Ненада Чичина-Саина, документальное кино о том, как группа U2 как могла вмешалась в войну в Боснии. Летом 1993 года в их турне «Zoo TV» были включены интервью с жителями Сараево, которые рассказывали о войне и состоянии, в котором они живут. Боно обещал выступить в этом городе лично. И выступил перед более чем 45 тысячами местных фанатов, спустя четыре года, уже когда война закончилась. В коллективной памяти зрителей это шоу — доказательство того, что и посреди самых темных моментов человеческой истории музыка и искусство в целом могут быть актами не только надежды, но и бунта.

Также в программе специальных показов планируется показ документального байопика «Love to Love You, Donna Summer», история королевы диско, рассказанная с помощью богатого архива ранее не публиковавшихся видео и при участии членов ее семьи. Режиссер — Роджер Росс Уильямс, первый афроамериканец, получивший статуэтку «Оскар» за режиссуру. А в конкурсе «Панорама» покажут другое неигровое кино про еще одну знаменитую певицу: «Joan Baez I Am A Noise» титулованной документалистки Карен О`Коннор. Это история знаменитой американской фолк-исполнительницы, активистки и борца за гражданские права, рассказанная ей самой. 82-летняя Баэз говорит о дружбе с Мартином Лютером Кингом и романе с Бобом Диланом, о своих психологических трудностях и проблемах с наркотиками. В фильме переплетаются дневниковые записи и множество ранее не публиковавшихся архивных музыкальных материалов, интервью с героиней и закулисные моменты ее прощального тура в 2019 году.