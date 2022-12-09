Кристен Стюарт возглавит жюри 73-го Берлинского кинофестиваля
Американская актриса Кристен Стюарт будет возглавлять международное жюри 73-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля, отметив, что она станет «идеальным мостом между США и Европой».
Широкому зрителю актриса известна своим участием во франшизе «Сумерки». Стюарт в свои 32 года уже сотрудничала с Вуди Алленом, Оливье Ассайасом, Бенедиктом Эндрюсом и другими знаменитыми кинематографистами.
В 2021 году Стюарт исполнила роль принцессы Дианы в картине «Спенсер». За эту работу ее номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».
73-й по счету Берлинский кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года. Российские ведомства, делегации, лица, которые поддерживают Кремль, отстранены от участия в фестивале. Основной приз кинофорума — «Золотой медведь».
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