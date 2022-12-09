Кристен Стюарт возглавит жюри 73-го Берлинского кинофестиваля

Американская актриса Кристен Стюарт будет возглавлять международное жюри 73-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля, отметив, что она станет «идеальным мостом между США и Европой».

Широкому зрителю актриса известна своим участием во франшизе «Сумерки». Стюарт в свои 32 года уже сотрудничала с Вуди Алленом, Оливье Ассайасом, Бенедиктом Эндрюсом и другими знаменитыми кинематографистами.