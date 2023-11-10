«Скляр, Киркоров и кино»: Станет ли «Легенда о самбо» новым спортивным хитом

ZА САМБО: ОТ ПУТИНА ДО КИРКОРОВА

В начале октября лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр рассказал, что написал песню для нового фильма Андрея Богатырева под названием «Учитель». Автором клипа на эту песню также выступил Богатырев, для которого это была уже не первая коллаборация с музыкантом.

Всероссийская премьера фильма «Легенда о самбо» состоится 16 ноября, когда отмечается Всероссийский день самбо, установленный Владимиром Путиным. Более того, в этом году отмечается 85-летие самбо, поэтому, судя по всему, эта картина должна стать новым спортивных хитом вслед за хоккейной «Легендой N17» и баскетбольным «Движением вверх».

Главной звездой, приглашенной на прошедшую на днях закрытую премьеру, внезапно стал Филипп Киркоров. Однако еще до его появления, корреспондент НСН обратил внимание на случайное совпадение: на пересечении Нового Арбата с Садовым кольцом появился постер со слоганом «Za самбо. Самбо в школу», вроде бы не имеющий никакого отношения к фильму.

При входе в кинотеатр поджидал другой сюрприз в виде огромной очереди за приглашениями, в которой вынуждены были стоять изящно одетые кинодеятели с дамами, а также подтянутые самбисты, приехавшие посмотреть фильм из разных регионов России. На пути от очереди к красной дорожке гостей встречали необычные персонажи: люди в скафандрах с надписью «Легенда о самбо». Возможно, это был намек на успех космического фильма Клима Шипенко «Вызов», собравшего в прокате более 2 млрд рублей.