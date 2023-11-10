«Скляр, Киркоров и кино»: Станет ли «Легенда о самбо» новым спортивным хитом
Режиссера Богатырева назвали на премьере картины «великим», Киркоров обнимался с австрийцем, а Александр Ф.Скляр объяснял стране, почему фильм является не чистой правдой, а «легендой».
На фоне отсутствия громких отечественных релизов главным кинособытием недели стала премьера фильма Андрея Богатырёва «Легенда о самбо».
Картину показали с большой помпой, собрав в кинотеатре «Октябрь» большое количество самбистов и звездных гостей от Филиппа Киркорова до Александра Ф. Скляра. Прикоснуться к «Легенде» удалось и корреспонденту НСН, собравшему все самое интересное.
ZА САМБО: ОТ ПУТИНА ДО КИРКОРОВА
В начале октября лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр рассказал, что написал песню для нового фильма Андрея Богатырева под названием «Учитель». Автором клипа на эту песню также выступил Богатырев, для которого это была уже не первая коллаборация с музыкантом.
Всероссийская премьера фильма «Легенда о самбо» состоится 16 ноября, когда отмечается Всероссийский день самбо, установленный Владимиром Путиным. Более того, в этом году отмечается 85-летие самбо, поэтому, судя по всему, эта картина должна стать новым спортивных хитом вслед за хоккейной «Легендой N17» и баскетбольным «Движением вверх».
Главной звездой, приглашенной на прошедшую на днях закрытую премьеру, внезапно стал Филипп Киркоров. Однако еще до его появления, корреспондент НСН обратил внимание на случайное совпадение: на пересечении Нового Арбата с Садовым кольцом появился постер со слоганом «Za самбо. Самбо в школу», вроде бы не имеющий никакого отношения к фильму.
При входе в кинотеатр поджидал другой сюрприз в виде огромной очереди за приглашениями, в которой вынуждены были стоять изящно одетые кинодеятели с дамами, а также подтянутые самбисты, приехавшие посмотреть фильм из разных регионов России. На пути от очереди к красной дорожке гостей встречали необычные персонажи: люди в скафандрах с надписью «Легенда о самбо». Возможно, это был намек на успех космического фильма Клима Шипенко «Вызов», собравшего в прокате более 2 млрд рублей.
СКЛЯР, АВСТРИЕЦ И ХИРУРГ
Корреспондент НСН увлекся фотосессией с эффектными актрисами и чуть не прозевал главного героя вечера. Появление на красной дорожке Киркорова волной ударило и по журналистам, и по зрителем, побежавшим смотреть на «чудо в красном». Филипп Бедросович охотно позировал перед камерами в обнимку с мужчиной, имя которого стало известно широкой публике только после просмотра фильма. Им оказался 39-летний австриец Вольфганг Черни, сыгравший в «Легенде о самбо» одну из главных ролей.
Черни снимается в российских фильмах уже более 10 лет. В их числе «Красный Призрак» все того же Андрея Богатырева, «Нюрнберг» и «Последний богатырь». Кроме того, уроженец Вены засветился в шоу «Ледниковый период». После начала спецоперации СМИ поспешили записать Вольфганга в число артистов, порвавших с Россией, но нет.
Светские издания обратили внимание на другого попутчика Киркорова, скандального пластического хирурга Тимура Хайдарова, однако корреспондента НСН привлек не он, а лидер группы «Ва-Банкъ», увлеченно дававший интервью Первому каналу.
Александр Ф. Скляр, в частности, сообщил, что разбирается в самбо, и предупредил, что фильм Богатырева является «авторским взглядом».
«Легенда о самбо это не просто хроника или пересказывание событий, это, конечно, авторский взгляд», - пояснил музыкант.
Показ картины задержался на полчаса, после чего на сцену вышли создатели фильма, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и замминистра спорта России Алексей Морозов. В ходе пламенных речей Богатырева назвали «великим режиссером», а продюсер фильма Татьяна Воронецкая неожиданно предложила заставить всех самбистов смотреть ее картину.
Авторский взгляд на историю самбо Андрея Богатырева, известного также по сериалу «Вампиры средней полосы», оказался весьма нетривиальным. Например, оказалось, что самбо изначально называлось «самболь», а из трех основателей этого вида спорта один изначально был бандитом, а другой невольно выступил доносчиком на друга. Так или иначе, профессиональную оценку этой картине дадут уважаемые кинокритики и зрители, которые с 16 ноября смогут проголосовать за «Легенду о самбо» рублем.
Один из юных самбистов, пришедший на премьеру с самбистом-отцом, в ходе премьеры радостно рассказывал по телефону друзьям про Крикорова, а потом сделал вывод, что «актерство - это рисковая профессия», которой он не станет заниматься, не имея бизнеса.
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