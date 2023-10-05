Группа «Ва-БанкЪ» выпустила клип на песню «Учитель»

Группа «Ва-БанкЪ» и Александр Ф. Скляр в День Учителя выпустила клип на свою песню «Учитель». Видео опубликовано на You-Tube канале коллектива.

Отмечается, что эта композиция станет саундтреком спортивной драмы «Легенда о самбо». Премьера киноленты приурочена к 85-летию самбо и назначена на 16 ноября. Режиссером фильма и клипа выступил Андрей Богатырев, являющийся создателем фильма «Красный призрак», а также сериалов «Вампиры средней полосы», «Саша+Таня» и других.

Сюжет кинокартины повествует историю двух создателей искусства самообороны Виктора Спиридонова и Василия Ощепкова, а также их ученика - Анатолия Харлампиева. Акцент фильма ставится на том, что ученик донес знания своих наставников до потомков, благодаря чему сейчас самбо выступает одним из главных видов спорта в России.

Накануне группа «Заточка» выпустила новый альбом с кавером на Аллегрову, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео / Александр Ф. Скляр и ВА-БАНКЪ - Учитель
ТЕГИ:МузыкаКлип

Горячие новости

Все новости

партнеры