Группа «Ва-БанкЪ» выпустила клип на песню «Учитель»
Группа «Ва-БанкЪ» и Александр Ф. Скляр в День Учителя выпустила клип на свою песню «Учитель». Видео опубликовано на You-Tube канале коллектива.
Отмечается, что эта композиция станет саундтреком спортивной драмы «Легенда о самбо». Премьера киноленты приурочена к 85-летию самбо и назначена на 16 ноября. Режиссером фильма и клипа выступил Андрей Богатырев, являющийся создателем фильма «Красный призрак», а также сериалов «Вампиры средней полосы», «Саша+Таня» и других.
Сюжет кинокартины повествует историю двух создателей искусства самообороны Виктора Спиридонова и Василия Ощепкова, а также их ученика - Анатолия Харлампиева. Акцент фильма ставится на том, что ученик донес знания своих наставников до потомков, благодаря чему сейчас самбо выступает одним из главных видов спорта в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru