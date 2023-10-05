Группа «Ва-БанкЪ» выпустила клип на песню «Учитель»

Группа «Ва-БанкЪ» и Александр Ф. Скляр в День Учителя выпустила клип на свою песню «Учитель». Видео опубликовано на You-Tube канале коллектива.

Отмечается, что эта композиция станет саундтреком спортивной драмы «Легенда о самбо». Премьера киноленты приурочена к 85-летию самбо и назначена на 16 ноября. Режиссером фильма и клипа выступил Андрей Богатырев, являющийся создателем фильма «Красный призрак», а также сериалов «Вампиры средней полосы», «Саша+Таня» и других.