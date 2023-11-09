Фильм «По щучьему велению» собрал 1,5 млрд рублей за две недели
Картина «По щучьему велению» собрала за две недели проката более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал «Россия».
Премьера семейного блокбастера с участием Никиты Кологривого, Милы Ершовой, Алины Алексеевой и других актеров состоялась 26 октября. Фильм посмотрели уже пять миллионов человек.
Ранее генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова заявила, что фильм «По щучьему велению» имеет большой успех, потому что в нем был соблюден «рецепт» семейного кино. По ее словам, картина может сравниться с фильмами Disney. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вышел первый трейлер мультфильма «Головоломка 2»
- Латвия легализует однополые браки
- Украинские военные получили по 22 года колонии за расстрел мирного жителя
- РФ прекращает сотрудничество с Японией по ликвидации ядерного оружия
- Байден не увидел возможности для прекращения огня в Газе
- Байден запросил у Нетаньяху более чем трехдневную гуманитарную паузу в Газе
- Американский военный патруль подвергся нападению на севере Ирака
- На Украине заявили, что в стране нет русского нацменьшинства
- Фигуранты дела об убийстве Дугиной получили до четырех лет колонии
- На востоке Москвы мать бросила младенца в мусоропровод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru