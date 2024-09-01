Сказочный потенциал: Россияне увидят нового «Последнего богатыря» в конце сентября

СЕРИАЛ «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»

На этой неделе представители онлайн-кинотеатра START сообщили НСН, что премьера восьми серийного сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится в конце сентября. Этот проект выступит продолжением трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко о приключениях сына Ильи Муромца Ивана, которого сыграл актер Виктор Хориняк.

По сюжету многосерийной ленты события будут происходить спустя 20 лет после оригинальных фильмов. Две дочери 50-летнего «последнего богатыря» отправятся в Москву прошлого, чтобы спасти Белогорье и отца. Им также традиционно предстоит сразиться со сказочным злом.

Известно, что работа над проектом длилась четыре года. Роли в сериале также исполнили Виктор Сухоруков, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Юлия Пересильд и Никита Кологривый.