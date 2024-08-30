Трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков

Трейлер опубликовали три недели назад. За это время более миллиона пользователей оставили негативный отзыв. Количество лайка немного превышает показатель в 80 тысяч.

В комментариях к трейлеру пользователи засыпали еще не вышедшую картину критикой. больше всего, суди по отзывам, зрителей не устраивает исполнительница главной роли, обилие компьютерной графики и большой бюджет киноленты в 209 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что студия Lucasfilm отказалась продлевать сериал «Звездные войны: Аколит» на второй сезон. По данным издания «Deadline», лента, несмотря на высокие оценки от критиков, привлекла незначительное количество аудитории, при этом на производство картины было потрачено около $180-185 миллиона долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

