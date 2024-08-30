Трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков
Трейлер экранизации «Белоснежки» от студии Disney собрал миллион дизлайков, передает портал ScreenGeek со ссылкой на аналитику YouTube.
Трейлер опубликовали три недели назад. За это время более миллиона пользователей оставили негативный отзыв. Количество лайка немного превышает показатель в 80 тысяч.
В комментариях к трейлеру пользователи засыпали еще не вышедшую картину критикой. больше всего, суди по отзывам, зрителей не устраивает исполнительница главной роли, обилие компьютерной графики и большой бюджет киноленты в 209 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что студия Lucasfilm отказалась продлевать сериал «Звездные войны: Аколит» на второй сезон. По данным издания «Deadline», лента, несмотря на высокие оценки от критиков, привлекла незначительное количество аудитории, при этом на производство картины было потрачено около $180-185 миллиона долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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