«Киберпанк и альтернативная Русь»: Богатырь Киберслав стал героем сериала
В России выйдет анимационный сериал «Киберслав», главный герой которого - русский богатырь, которого не любят ни люди, ни темные силы.
Это оригинальный проект онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», который представил тизер сериала, пообещав назвать дату его выхода в конце декабря.
Действие картины разворачивается в альтернативной Древней Руси, «где славянская мифология соседствует с киберпанком». Киберслав борется с нечистью, при этом у него есть проблема – богатырь не совсем человек, он «выродок-полукровка с неоновыми глазами и страшной лапой вместо руки», отмечают создатели сериала.
Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов ранее рассказал «Радиоточке НСН» об его отличиях от кинофраншизы. По его словам, Виктор Сухоруков играет в картине предводителя волшебного народа, а Никита Кологривый возглавляет цыганский табор.
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