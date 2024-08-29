«Киберпанк и альтернативная Русь»: Богатырь Киберслав стал героем сериала

В России выйдет анимационный сериал «Киберслав», главный герой которого - русский богатырь, которого не любят ни люди, ни темные силы.

Это оригинальный проект онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», который представил тизер сериала, пообещав назвать дату его выхода в конце декабря.

«Волшебный народ и табор»: Режиссер сериала «Последний богатырь» об отличиях от фильма

Действие картины разворачивается в альтернативной Древней Руси, «где славянская мифология соседствует с киберпанком». Киберслав борется с нечистью, при этом у него есть проблема – богатырь не совсем человек, он «выродок-полукровка с неоновыми глазами и страшной лапой вместо руки», отмечают создатели сериала.

Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов ранее рассказал «Радиоточке НСН» об его отличиях от кинофраншизы. По его словам, Виктор Сухоруков играет в картине предводителя волшебного народа, а Никита Кологривый возглавляет цыганский табор.



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ФОТО: пресс-служба "Кинопоиска"
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