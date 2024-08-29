«Киберпанк и альтернативная Русь»: Богатырь Киберслав стал героем сериала

В России выйдет анимационный сериал «Киберслав», главный герой которого - русский богатырь, которого не любят ни люди, ни темные силы.

Это оригинальный проект онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», который представил тизер сериала, пообещав назвать дату его выхода в конце декабря.