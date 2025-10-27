Старейший президент в мире переизбрался на восьмой срок

Уточняется, что политик, который 13 февраля отметил свой 92 день рождения, на очередных президентских выборах получил 53,66% голосов.

Впервые пост президента Бийя занял в 1982 году в связи с отставкой тогдашнего главы государства Амаду Ахиджо. После этого он ни разу не проиграл на выборах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в 2028 году он не будет выдвигаться на пост вице-президента страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

