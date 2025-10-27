Старейший президент в мире переизбрался на восьмой срок
Старейший президент в мире, лидер Камеруна Поль Бийя, был переизбран на восьмой пятилетний срок. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что политик, который 13 февраля отметил свой 92 день рождения, на очередных президентских выборах получил 53,66% голосов.
Впервые пост президента Бийя занял в 1982 году в связи с отставкой тогдашнего главы государства Амаду Ахиджо. После этого он ни разу не проиграл на выборах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в 2028 году он не будет выдвигаться на пост вице-президента страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
