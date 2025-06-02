Ида Галич вернется к озвучке своего персонажа в продолжении мультфильма «Финник»

Сюжет нового мультфильма разворачивается через год после истории, представленной в первой части. Домовой Финник наслаждается беззаботной жизнью и дружбой с Кристиной, единственной в мире, кто может видеть домовых. Однако в один момент герой теряет невидимость, над миром домовых нависает угроза, и Финник отправляется в путешествие на поиски волшебного посоха, чтобы все исправить.

Продолжение мультфильма выходит в российский прокат с 23 октября 2025 года, ГК «Рики» уже ипредставила официальный трейлер мультфильма.

Ранее сообщалось, что группа Wildways выпустила совместный трек с домовым Финником. Композиция о свободе, мечтах и вере в себя звучит в одной из серий мультсериала «Детектив Финник», напоминает «Радиоточка НСН».

