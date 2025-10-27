Россиян призвали отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября

В ведомстве напомнили, что речь идёт как о корпоративных, так и о личных номерах. Согласно закону, с 1 ноября на одного гражданина может быть оформлено максимум 20 сим-карт.

Отмечается, что лишние договоры не будут расторгнуты, то операторы будут обязаны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.

Проверить количество оформленных номеров граждане могут c помощью сервиса «Сим-карты» на «Госуслугах».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России были выявлены 56 человек, на которых оформлены 1,2 млн активных сим-карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

