Россиян призвали отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября
Россиянам до 1 ноября следует сократить количество оформленных на них сим-карт. Об этом заявили в Минцифры РФ.
В ведомстве напомнили, что речь идёт как о корпоративных, так и о личных номерах. Согласно закону, с 1 ноября на одного гражданина может быть оформлено максимум 20 сим-карт.
Отмечается, что лишние договоры не будут расторгнуты, то операторы будут обязаны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.
Проверить количество оформленных номеров граждане могут c помощью сервиса «Сим-карты» на «Госуслугах».
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России были выявлены 56 человек, на которых оформлены 1,2 млн активных сим-карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru