Volkswagen больше не выдерживает конкуренции, поэтому ему необходимо либо перевозить производство в США или Китай, либо сохранить себя как бренд премиум-автомобилей, иначе он не выживет, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.



Volkswagen планирует приостановить выпуск ряда моделей из-за дефицита чипов. Мера затронет автомобили моделей Golf и Tiguan. Дефицит чипов возник из-за неопределенной ситуации вокруг компании-производителя Nexperia. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники. Ломанов не удивился таким переменам.