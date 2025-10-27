Плавучий кран перевернулся в бухте Севастополя

По его словам, были спасены 15 человек, семеро из них госпитализированы с травмами лёгкой и средней тяжести.

«На месте работают аварийные и спасательные службы... Создана комиссия по расследованию инцидента», - добавил Развожаев.

Ранее в Севастополе один человек погиб при падении строительного крана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».