Плавучий кран перевернулся в бухте Севастополя
27 октября 202518:04
Плавучий кран перевернулся в Южной бухте Севастополя при проведении работ на территории Севастопольского морского завода. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, были спасены 15 человек, семеро из них госпитализированы с травмами лёгкой и средней тяжести.
«На месте работают аварийные и спасательные службы... Создана комиссия по расследованию инцидента», - добавил Развожаев.
Ранее в Севастополе один человек погиб при падении строительного крана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
