Собянин: В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной
27 октября 202517:09
В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной 3 и 4 ноября. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это касается всех улиц, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Также бесплатными будут парковки в зонах действия динамического тарифа.
«Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», - написал градоначальник.
Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов рассказал «Радиоточке НСН», что замена номерных знаков машин на парковках - это единичные случаи.
