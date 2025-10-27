Собянин: В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной

В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной 3 и 4 ноября. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это касается всех улиц, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Также бесплатными будут парковки в зонах действия динамического тарифа.

«Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», - написал градоначальник.

