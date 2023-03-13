Вышел трейлер фильма «Русалочка» от Disney
На YouTube-канале студии Disney вышел трейлер фильма «Русалочка».
Фильм является экранизацией одноименного анимационного фильма Disney 1989 года, который, в свою очередь, основан на одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена 1837 года.
Роль Ариэль исполнила темнокожая актриса Холли Бейли, что вызвало смешанные отзывы публики после публикации тизера фильма в сентябре прошлого года. Также в фильме сыграли Джона Хауэр-Кинг, Хавьер Бардем, Мелисса МакКарти и другие. Режиссером проекта выступил Роб Маршалл.
Мировая премьера киноленты намечена на 24 мая текущего года.
Ранее кинокритик Антон Долин в интервью НСН объяснил, почему считает ремейк мультфильма студии Disney «Новая «Русалочка» сенсацией.
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