Вышел трейлер фильма «Русалочка» от Disney

Фильм является экранизацией одноименного анимационного фильма Disney 1989 года, который, в свою очередь, основан на одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена 1837 года.

Роль Ариэль исполнила темнокожая актриса Холли Бейли, что вызвало смешанные отзывы публики после публикации тизера фильма в сентябре прошлого года. Также в фильме сыграли Джона Хауэр-Кинг, Хавьер Бардем, Мелисса МакКарти и другие. Режиссером проекта выступил Роб Маршалл.



Мировая премьера киноленты намечена на 24 мая текущего года.

Ранее кинокритик Антон Долин в интервью НСН объяснил, почему считает ремейк мультфильма студии Disney «Новая «Русалочка» сенсацией.

