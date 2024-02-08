Disney планирует создать собственную игровую вселенную
The Walt Disney Company намерена приобрести часть игровой компании Epic Games, сообщает The Verge.
По данным издания, сумма сделки составит $1,5 млрд.
Если покупка состоится, то студия сможет создать собственную видеоигровую вселенную, связанную с мультиплатформенным онлайн-экшеном, принадлежащим Epic Games, Fortnite.
Пользователь, попав туда, сможет смотреть видео и играть, по-новому взаимодействуя с героями франшиз Disney, а также создавать свои варианты продолжения историй.
По словам главы Disney Роберта Айгера, это сделка станет крупнейшей инвестицией компании в игровую индустрию.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что киносагу «Звёздные войны» убил Disney.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru