Disney планирует создать собственную игровую вселенную

По данным издания, сумма сделки составит $1,5 млрд.

Если покупка состоится, то студия сможет создать собственную видеоигровую вселенную, связанную с мультиплатформенным онлайн-экшеном, принадлежащим Epic Games, Fortnite.

Пользователь, попав туда, сможет смотреть видео и играть, по-новому взаимодействуя с героями франшиз Disney, а также создавать свои варианты продолжения историй.

По словам главы Disney Роберта Айгера, это сделка станет крупнейшей инвестицией компании в игровую индустрию.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что киносагу «Звёздные войны» убил Disney.

