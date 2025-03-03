СМИ: Студия Pixar начала разработку мультфильма «Головоломка-3»
Сценарист Дейв Холстейн рассказал, что анимационная студия Pixar, принадлежащая корпорации Disney, начала разработку «Головоломки-3». Об этом он сообщил изданию The Direct.
По его словам, в новом проекте главной героине франшизы Райли предстоит «вступить в другую главу своей жизни, где фундамент изменится». При этом отдельное внимание создатели обратят и на изменение эмоции радости с взрослением героини.
Холстейн также выразил надежду, что третья часть не станет для студии последней.
Первая часть «Головоломки» вышла в 2015 году. Продолжение «Головоломка-2» появилось в 2024 году, к сентябрю сборы в прокате составили $1,675 миллиарда, что позволило проекту войти в список самых кассовых фильмов в истории, передает «Радиоточка НСН».
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