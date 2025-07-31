По его словам, людям, которые опасаются удаления альбома Гуфа со стриминговых площадок, стоит просто приобрести цифровую копию пластинки.

«Сейчас владелец исключительных прав и, соответственно, бизнесмен, который захотел их купить, будут между собой договариваться. Гуф здесь никак не участвует, потому что у него уже этих исключительных прав, судя по всему, нет. Гуф наверняка получил гонорар за этот альбом, он получает авторские отчисления. Тем, кто сильно дорожит творчеством Гуфа и переживает, что треки могут пропасть из стримингов, я советую просто приобрести цифровую копию этой пластинки. В таком случае даже при изъятии альбома со стримингов копия останется у вас», - заключил эксперт.

В свою очередь Антон Пронин выступил против удаления «Города Дорог» с площадок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Продюсер сказал «ИМИ Журналу», что пока не подписаны все соглашения, и он может выйти из сделки.

Совместный альбом и концерт с Бастой в «Лужниках» может стать «лифтом» для Гуфа, заявил ранее в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн не согласился с этим мнением.

