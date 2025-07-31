«Сто раз подумать!»: По кому ударит удаление альбома Гуфа со стримингов
Юрист Павел Сурков в эфире НСН посоветовал артистам тщательно обдумать передачу прав лейблам, чтобы не столкнуться с разбирательствами, как у Гуфа.
Многие артисты торопятся, передавая исключительные права на свои пластинки лейблам, из-за чего потом страдают, заявил в эфире НСН юрист, специалист по авторским правам Павел Сурков.
Магнитогорский бизнесмен и музыкант Игорь Рыбаков заявил, что удалит дебютный студийный альбом российского рэпера Гуфа «Город Дорог», права на который он выкупит за 95 миллионов рублей. Пластинка увидела свет в 2007 году и стала культовой для поклонников рэпа. Это была первая работа Гуфа, которая принесла ему большую популярность. Доход продюсера Антона Пронина от владения альбомом составлял 15-16%. Передать права Рыбакову Пронин планирует в ближайший месяц. Сурков отметил, что подобные ситуации происходят часто, когда артисты торопятся передать исключительные права на результаты своего творчества.
«Прежде всего надо понять, что там с правами изначально. Да, иногда такое бывает, что автор передает все имущественные права, в том числе права по распоряжению своим контентом, например, лейблу. Такое возможно. Все зависит от тех договоров, которые были заключены между артистом и лейблом. В случае, если это сделано, лейбл может распоряжаться контентом как считает нужным, в том числе продать его другому лицу. И вот как в этом случае: Рыбаков выкупает права и дальше сам решает, что делать с контентом. Кейс интересен тем, что исполнитель должен сто раз подумать перед тем, как отдавать исключительные права на распоряжение результатами своего творчества тому или иному лейблу. Дальше может произойти все, что угодно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, людям, которые опасаются удаления альбома Гуфа со стриминговых площадок, стоит просто приобрести цифровую копию пластинки.
«Сейчас владелец исключительных прав и, соответственно, бизнесмен, который захотел их купить, будут между собой договариваться. Гуф здесь никак не участвует, потому что у него уже этих исключительных прав, судя по всему, нет. Гуф наверняка получил гонорар за этот альбом, он получает авторские отчисления. Тем, кто сильно дорожит творчеством Гуфа и переживает, что треки могут пропасть из стримингов, я советую просто приобрести цифровую копию этой пластинки. В таком случае даже при изъятии альбома со стримингов копия останется у вас», - заключил эксперт.
В свою очередь Антон Пронин выступил против удаления «Города Дорог» с площадок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Продюсер сказал «ИМИ Журналу», что пока не подписаны все соглашения, и он может выйти из сделки.
Совместный альбом и концерт с Бастой в «Лужниках» может стать «лифтом» для Гуфа, заявил ранее в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн не согласился с этим мнением.
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