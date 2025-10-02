Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО глупостью
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» раскритиковал решение Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Отвечая на вопрос одного из участников, глава государства назвал этот шаг «глупостью», отмечает RT.
Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля 2023 года, став 31-м членом альянса. Решение о присоединении было принято на фоне конфликта на Украине и резкого ухудшения отношений с Россией.
Швеция подала заявку одновременно с Финляндией, однако процесс ее ратификации затянулся из-за разногласий внутри блока. Страна стала 32-м членом НАТО 7 марта 2024 года.
