МИД выразил обеспокоенность смертями россиян в итальянских тюрьмах
Российский МИД заявил о случаях гибели граждан России в тюрьмах Италии и выразил серьезную обеспокоенность условиями содержания заключенных. В ведомстве отметили, что обстановка в пенитенциарных учреждениях нередко представляет угрозу здоровью и жизни осужденных.
В докладе МИД напомнили о случае 9 мая 2023 года, когда в тюрьме города Аугуста от остановки сердца скончался россиянин, объявивший голодовку после отказа удовлетворить его просьбу о переводе в Россию для продолжения отбывания наказания, отмечает RT.
Отдельное внимание ведомство обратило на статистику 2024 года: в итальянских тюрьмах покончили с собой 88 человек, еще около 1,8 тысячи раз были зафиксированы попытки самоубийства.
По данным внешнеполитического ведомства, расследования по таким случаям зачастую не проводятся, что также вызывает нарекания Москвы, передает «Радиоточка НСН».
