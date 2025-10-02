МИД выразил обеспокоенность смертями россиян в итальянских тюрьмах

Российский МИД заявил о случаях гибели граждан России в тюрьмах Италии и выразил серьезную обеспокоенность условиями содержания заключенных. В ведомстве отметили, что обстановка в пенитенциарных учреждениях нередко представляет угрозу здоровью и жизни осужденных.

В докладе МИД напомнили о случае 9 мая 2023 года, когда в тюрьме города Аугуста от остановки сердца скончался россиянин, объявивший голодовку после отказа удовлетворить его просьбу о переводе в Россию для продолжения отбывания наказания, отмечает RT.