Мурлыканье кота назвали одним из самых успокаивающих звуков
Шорох ветра в соснах, треск дров в камине и мурлыканье кота являются одними из самых расслабляющих звуков. Согласно результатам опроса HiFi-стриминга «Звук», поступившим в распоряжение НСН, так считают 24% респондентов.
Лидером рейтинга стал шум моря - с покоем он ассоциируется с у 36% опрошенных. А замкнули ТОП звуки дождя или грозы (19%), а также хруст свежего хлеба (14%).
Также 32% россиян улучшают своё ментальное состояние с помощью музыки. Большинство опрошенных выбирают поп-музыку (37%), а рок и рэп - 28% и 23%, соответственно. Классика (19%) и электроника (16%) замкнули ТОП-5.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что из-за курящего в квартире хозяина у домашнего животного может возникнуть онкология, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru