Мурлыканье кота назвали одним из самых успокаивающих звуков

Лидером рейтинга стал шум моря - с покоем он ассоциируется с у 36% опрошенных. А замкнули ТОП звуки дождя или грозы (19%), а также хруст свежего хлеба (14%).

Также 32% россиян улучшают своё ментальное состояние с помощью музыки. Большинство опрошенных выбирают поп-музыку (37%), а рок и рэп - 28% и 23%, соответственно. Классика (19%) и электроника (16%) замкнули ТОП-5.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что из-за курящего в квартире хозяина у домашнего животного может возникнуть онкология, сообщает RT.