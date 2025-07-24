Мурлыканье кота назвали одним из самых успокаивающих звуков

Шорох ветра в соснах, треск дров в камине и мурлыканье кота являются одними из самых расслабляющих звуков. Согласно результатам опроса HiFi-стриминга «Звук», поступившим в распоряжение НСН, так считают 24% респондентов.

Суперспособность: Как собаки «предсказывают» природные катаклизмы

Лидером рейтинга стал шум моря - с покоем он ассоциируется с у 36% опрошенных. А замкнули ТОП звуки дождя или грозы (19%), а также хруст свежего хлеба (14%).

Также 32% россиян улучшают своё ментальное состояние с помощью музыки. Большинство опрошенных выбирают поп-музыку (37%), а рок и рэп - 28% и 23%, соответственно. Классика (19%) и электроника (16%) замкнули ТОП-5.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что из-за курящего в квартире хозяина у домашнего животного может возникнуть онкология, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПсихологияОпросКошкиКот

Горячие новости

Все новости

партнеры