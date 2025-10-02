Минобороны сообщило о сбитых дронах над Черным морем
Российские средства противовоздушной обороны в четверг вечером уничтожили 11 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака была отражена 2 октября в период с 18:00 до 20:00 мск. Все дроны самолетного типа были ликвидированы над акваторией Черного моря.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
