Минобороны сообщило о сбитых дронах над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны в четверг вечером уничтожили 11 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена 2 октября в период с 18:00 до 20:00 мск. Все дроны самолетного типа были ликвидированы над акваторией Черного моря.

Над Россией уничтожили 20 украинских беспилотников

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
