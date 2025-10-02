Путин выразил соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» выразил соболезнования в связи с убийством американского политического активиста Чарли Кирка. Он назвал погибшего защитником традиционных ценностей и охарактеризовал случившееся как «отвратительное злодеяние».
«Приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким, мы сочувствуем и сопереживаем», — сказал глава государства.
Убийство 31-летнего Кирка произошло 10 сентября в Университете долины Юта. По данным полиции, преступник выстрелил ему в шею.
В совершении преступления подозревается 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По версии следствия, он признался в убийстве своему отцу, который сообщил в полицию. Робинсон был задержан в городе Сент-Джордж, расположенном примерно в 400 км от места нападения, передает «Радиоточка НСН».
