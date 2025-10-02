Путин выразил соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» выразил соболезнования в связи с убийством американского политического активиста Чарли Кирка. Он назвал погибшего защитником традиционных ценностей и охарактеризовал случившееся как «отвратительное злодеяние».

«Приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким, мы сочувствуем и сопереживаем», — сказал глава государства.