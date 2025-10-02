Путин заявил о риске роста теневой экономики из-за повышения НДС
Президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что повышение НДС на 2%, о котором ранее объявило правительство, может создать риски увеличения теневой экономики. По его словам, важно предотвратить расширение нелегального сектора, который способен ослабить финансовую систему.
Глава государства отметил, что дополнительная налоговая нагрузка неизбежно отразится на темпах роста экономики, однако позволит сохранить макроэкономическую устойчивость, отмечает издание «Профиль».
Он подчеркнул, что повышение НДС поможет Центральному банку выстраивать политику в области ключевой ставки, а правительству — сбалансировать бюджетные расходы.
По словам Путина, цель изменений — удержание базовых параметров экономики и формирование условий для дальнейшего развития страны, несмотря на вызовы, связанные с ростом налогового давления, передает «Радиоточка НСН».
