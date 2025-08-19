В детских садах 22 регионов начнут проводить «Разговоры о важном»

Проект «Разговоры о важном» запустят в детских садах 22 регионов России с 1 сентября. Об этом сообщило Минпросвещения.

«В новом учебном году начнется апробация проекта "Разговоры о важном" в детских садах», - указали в ведомстве.

Воспитатели будут участвовать в методических семинарах и начнут работу с материалами для занятий, подготовленными специалистами Института изучения детства, семьи и воспитания.

Проект запустят в 22 пилотных регионах, развивающих инновационные подходы в дошкольном воспитании, в том числе в Москве, Донецкой и Луганской народных республиках. В нем примут участие сто дошкольных учреждений. «Разговоры о важном» рассчитаны на детей 3-7 лет.

Между тем Минпросвещения разработало новые нормы допустимой нагрузки на школьников, они вступят в силу с 1 сентября, сообщает РЕН ТВ.

